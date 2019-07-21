Кюлаотс сыграл вничью с Раджабовым и разделил 6-е место на турнире в Дортмунде

В итоге Кюлаотс набрал 2,5 очка и разделил 6-8-е места с немецкими гроссмейстерами Ливиу-Дитером Нисипеану и Даниэлем Фридманом. Победу в турнире одержал американец кубинского происхождения Лейниер Домингес (4,5 очка).

Для Кюлаотса этот супертурнир стал первым в карьере. Эстонские гроссмейстеры не выступали на таком уровне более 20 лет.

- Я очень рад тому, что у меня был шанс биться против самых элитных гроссмейстеров мира, - сказал Кюлаотс в интервью RusDelfi. - Важно было понять, что могу подготовить дебют не хуже них. Большего помешало добиться, наверное, отсутствие опыта выступления на таких турнирах, хотя в моем возрасте это звучит немного странно.

Турнирное положение: Домингес – 4,5, Непомнящий, Войташек, Раппорт, Раджабов – по 4, Нисипяну, Кюлаотс, Фридман – по 2,5.