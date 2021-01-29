Кылварту тоже предлагали вакцинироваться вне очереди. Он отказался

Мэру Таллинна Михаилу Кылварту, который является также членом совета Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), предлагали вакцинироваться от коронавируса вне очереди, но он отказался.
"В свете последних новостей хочу сообщить, что и мне как члену правления PERH была предложена возможность вакцинироваться от COVID-19. Не принял данное предложение, поскольку не являюсь ни медиком, ни социальным работником, а также не вхожу в группу риска", — сообщил Кылварт в Facebook.
"Очерёдность вакцинации должна зависеть от степени важности целевых групп. Это значит, что в первую очередь вакцину должны получить работники ”передовой”, а также люди, входящие в группу риска. Буду ждать своей очереди вместе со всеми остальными жителями нашей страны", — написал мэр.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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