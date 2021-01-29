Кылварту тоже предлагали вакцинироваться вне очереди. Он отказался

"В свете последних новостей хочу сообщить, что и мне как члену правления PERH была предложена возможность вакцинироваться от COVID-19. Не принял данное предложение, поскольку не являюсь ни медиком, ни социальным работником, а также не вхожу в группу риска", — сообщил Кылварт в Facebook.

"Очерёдность вакцинации должна зависеть от степени важности целевых групп. Это значит, что в первую очередь вакцину должны получить работники ”передовой”, а также люди, входящие в группу риска. Буду ждать своей очереди вместе со всеми остальными жителями нашей страны", — написал мэр.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!