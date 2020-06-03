Кылварт закрывает представительство в Брюсселе, а на выпускные в июне можно приглашать родителей

В пресс-конференции примали участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев, а также главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов.

Михаил Кылварт рассказал про изменения в городской системе, которые были начаты еще год назад. По его словам, был проведен анализ работы целевых учреждений и предприятий. "В прошлом году вывели из эфира Таллиннское телевидение, но редакция продолжила сотрудничество с другими каналами, что увеличило количетсво зрителей. Таллиннские новости имеют большую аудиторию. Мы сократили расходы, почти на 2 миллиона, эти средства мы направили в социальную сферу.

Следующий шаг — закрытие целевого учреждения. Проше говоря, мы переведем работников телевидения в канцелярию Таллинна. Цель — объединить редакции, чтобы создать возможности сотрудничества между редакциями порталов, газет, плюс взаимное использование ресурсов, это сократит расходы и улучшит качество материалов.

Также мы закрое ЦУ, которое занималось курсами и международными проектами. Отдельное содержание его неразумно. По этой же причине мы закрываем представительство Таллинна в Брюсселе. Мы, конечно, не прекращаем сотрудничество, департаменты и так постоянно сотрудничают с Евросоюзом. Но в отдельном офисе смысла нет. Будут объединены два важных предприятия — "Термак" (услуги инватранспорта) и Таллиннский городской транспорт. Это уже принятые решения, но город рассматривает оптимизацию и других учреждений".

Как уточнил мэр, все изменения позволят сэкономить 700 000 евро в год. Это предварительные подсчеты, скорее консервативные. Плюс изменения — долгосрочные.

Вадим Белобровцев в очередной раз рассказал про ситуацию с выпускными. Главное — родители смогут их посетить уже в июне, а не в июле — как было ранее.

"Ситуация меняется. Правительство 28 мая решило, что на мероприятиях в закрытых помещения может присутствовать до 100 человек, столько же на улице. Мы считаем, что нужно исходить из решения правительства, а оно решило, что выпускные в школах и детсадах можно проводить внутри учреждения и на улице — до 100 человек. В помещениях заполняемость до 50%, правило 2+2 остается. Согласно новым постановлениям, в июне можно приглашать родителей на выпускной в помещение, раньше это запрещалось. Детсады и школы уже в курсе новых решений правительства", — заявил Белобровцев.