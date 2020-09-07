Кылварт: возможно, "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время

"Думаю, что "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время. И не только в школах, а во всей городской системе", — сказал Кылварт.

"Желтый сценарий" в отношении школ означает рассредоточенный учебный процесс, и сейчас в Таллинне имеется две школы, которые готовы вести такой учебный процесс, при этом Кылварт пояснил, что цель — избежать стопроцентного дистанционного обучения и ученики начальной школы в любом случае могли бы ходить в школу.

Кылварт отметил, что надо действовать так, будто речь идет о второй волне распространения вируса: "Пришло время для профилактических мер".

"Ведь никто не хочет, чтобы повторилась весенняя чрезвычайная ситуация. Надо применять профилактические меры", — пояснил он и добавил, что в общественном транспорте и магазинах можно было бы носить маски.