Кылварт: возможно, "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время

Вероятно, что для предотвращения распространения коронавируса в Таллинне придется применить "желтый сценарий" — об этом в эфире программы "Terevisioon" на канале ETV заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт, передает RusERR.
"Думаю, что "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время. И не только в школах, а во всей городской системе", — сказал Кылварт.
"Желтый сценарий" в отношении школ означает рассредоточенный учебный процесс, и сейчас в Таллинне имеется две школы, которые готовы вести такой учебный процесс, при этом Кылварт пояснил, что цель — избежать стопроцентного дистанционного обучения и ученики начальной школы в любом случае могли бы ходить в школу.
Кылварт отметил, что надо действовать так, будто речь идет о второй волне распространения вируса: "Пришло время для профилактических мер".
"Ведь никто не хочет, чтобы повторилась весенняя чрезвычайная ситуация. Надо применять профилактические меры", — пояснил он и добавил, что в общественном транспорте и магазинах можно было бы носить маски.
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