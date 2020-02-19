Кылварт: вице-мэр Бешкина последовательно и упорно развивает городскую социальную сферу

”Тем не менее, действующая в Таллинне социальная система уникальна, город предлагает нуждающимся множество пособий и услуг, которые не доступны в других самоуправлениях, и становятся причиной регистрации в качестве жителя столицы, — сказал Кылварт. — Так, Таллинн по-прежнему является единственным самоуправлением, предлагающим социальное жилье, сейчас на стадии строительства находится дом для пожилых людей, в котором они смогут арендовать квартиру, продолжают ремонтироваться и строиться социальные дома. В бюджете на этот год выделено 1,7 миллиона евро на оказание услуги опорного лица для детей с глубокой и тяжелой степенью инвалидности. Ранее эта услуга финансировалась из средств Европейского Союза”.

Таллинн оказывает более 50 различных социальных услуг, в том числе для детей, людей с особыми потребностями, пожилых и представителей других групп риска. Помимо государственных пособий, город дополнительно выделяет десять различных социальных пособий. В последние годы город последовательно увеличивает бюджет социальной сферы, в этом году по сравнению с 2019 годом, рост составил 10%. На инвестиции в социальную сферу направлено 3,7 миллиона евро, зарплаты социальных работников растут, также как и размеры пособий.

”Считаю, что в развитии сферы мы находимся на правильном пути, в этом большая заслуга вице-мэра Бетины Бешкиной, — сказал мэр. — Чтобы отвечать потребностям нуждающихся в социальных и опорных услугах, помимо сотрудничества государства и местного самоуправления, необходимо также четко определить на государственном уровне, как распределять ресурсы в стареющем обществе с растущим числом людей с особыми потребностями, которое все больше нуждается в получении социальных услуг”.