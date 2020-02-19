19.02.2020, 19:16

Кылварт: вице-мэр Бешкина последовательно и упорно развивает городскую социальную сферу


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Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Ilmar Saabas

Одним из приоритетов Таллиннского горсобрания является социальная сфера, в том числе и помощь детям. Средства, предназначенные на поддержку детей, город всегда использует в соответствии с целью, отмечается в пресс-релизе Коммуникационного отдела мэрии.

”Разумеется, в социальной сфере есть недочеты, которые следует признать и устранить, мы обсуждали это и на сегодняшнем заседании горуправы. Я вижу, что курирующая эту сферу вице-мэр Бетина Бешкина последовательно и упорно развивает ее, она взяла на себя полную ответственность за развитие этой области и выполняет свою работу со всей душой”, — сказал мэр Михаил Кылварт.

”Мы всегда находили решения проблемам нуждающихся, также как и в случае детей, оставшихся без родительской опеки, который привлек к себе столько внимания в последние дни. Однако решение не всегда может быть достаточно оперативным, и этим мы обязаны заняться, — подтвердил мэр. — Что же касается денег, то критерии назначения пособий должны быть четкими и единообразными, а изменение существующей практики должно быть основательно взвешено”.

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”Тем не менее, действующая в Таллинне социальная система уникальна, город предлагает нуждающимся множество пособий и услуг, которые не доступны в других самоуправлениях, и становятся причиной регистрации в качестве жителя столицы, — сказал Кылварт. — Так, Таллинн по-прежнему является единственным самоуправлением, предлагающим социальное жилье, сейчас на стадии строительства находится дом для пожилых людей, в котором они смогут арендовать квартиру, продолжают ремонтироваться и строиться социальные дома. В бюджете на этот год выделено 1,7 миллиона евро на оказание услуги опорного лица для детей с глубокой и тяжелой степенью инвалидности. Ранее эта услуга финансировалась из средств Европейского Союза”.

Таллинн оказывает более 50 различных социальных услуг, в том числе для детей, людей с особыми потребностями, пожилых и представителей других групп риска. Помимо государственных пособий, город дополнительно выделяет десять различных социальных пособий. В последние годы город последовательно увеличивает бюджет социальной сферы, в этом году по сравнению с 2019 годом, рост составил 10%. На инвестиции в социальную сферу направлено 3,7 миллиона евро, зарплаты социальных работников растут, также как и размеры пособий.

”Считаю, что в развитии сферы мы находимся на правильном пути, в этом большая заслуга вице-мэра Бетины Бешкиной, — сказал мэр. — Чтобы отвечать потребностям нуждающихся в социальных и опорных услугах, помимо сотрудничества государства и местного самоуправления, необходимо также четко определить на государственном уровне, как распределять ресурсы в стареющем обществе с растущим числом людей с особыми потребностями, которое все больше нуждается в получении социальных услуг”.

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