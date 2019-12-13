Кылварт: в 2024 году Таллинн мог бы стать визитной карточкой Тарту

”Таллинн заинтересован в том, чтобы перенять опыт Тарту в области организации велодвижения и разработке новых линий общественного транспорта. Для Таллинна было бы большой честью стать партнером Тарту в работе над организацией мероприятий культурной столицы, так как большая часть туристов приезжает в Тарту именно через Таллинн. Таллинн мог бы стать визитной карточкой Тарту как культурной столицы”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт на встрече с Урмасом Клаасом.

”Тарту в последние годы построил и отремонтировал более 100 км велодорожек, в нынешнем бюджете жители Тарту поддержали именно объединение сети велодорожек по всему городу. Мы строим мост для пешеходов и велосипедистов через Рижское шоссе, а при реконструкции улиц создаем условия для этой группы. В Тарту реорганизована сеть автобусных линий, в результате чего число пользователей общественного транспорта заметно возросло”, — сказал мэр Тарту на встрече. Он также подчеркнул, что сотрудничество с Таллинном в плане культурной столицы очень разумно, в следующем году специалисты смогут приступить к совместной работе.

Мэры сделали обзор велодвижения в Тарту, прокатившись на велосипедах, и посетили Ратушную площадь. Урмас Клаас подарил Михаилу Кылварту шесть яиц, которые снесли куры, живущие в деревне Рождественского рынка.