Кылварт: сторонники EKRE имеют для государства тот же вес, что и сторонники Центристской партии

Юри Ратас на соответствующий вопрос журналистов ответил, что сотрудничество возможно с любыми партиями, которые вошли в парламент.

Михаил Кылварт в свою очередь, говоря об EKRE, отметил, что ему не нравится, когда какую-либо партию называют нерукопожатной. ”Поддержка EKRE составляет около 20%. Сам я не разделяю идеологию EKRE. Многое из того, что говорят ее представители, мне не нравится. Для меня все люди равны, вне зависимости от национальности, цвета кожи и прочего. Но те, кто поддерживают EKRE, имеют для государства тот же вес, что и те, кто поддерживают Центристскую партию”, — отметил центрист.

”Надо еще, конечно, спросить у них, готовы ли они сесть за стол, за которым сидит Кылварт?” — сыронизировал он.

Что касается налоговых разногласий с реформистами, Кылварт отметил, что в Эстонии 22% людей живут в относительной бедности, а среди пенсионеров этот показатель составляет и вовсе 44%. ”Потратить 250 млн евро для того, чтобы более богатые стали богаче на 100 евро в месяц, безответственно. Если еще до переговоров нам сказали, что в этой части консенсус невозможен, то консенсус невозможен в принципе”.