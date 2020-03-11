Кылварт: ситуация под контролем, но Таллинн принимает дополнительные меры защиты(6)
Таллинн принимает меры по предотвращению распространения вирусных заболеваний, в том числе вируса COVID-19, и готовит дополнительные методы защиты.
Таллинн принимает меры по предотвращению распространения вирусных заболеваний, в том числе вируса COVID-19, и готовит дополнительные методы защиты.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что на данный момент ситуация в столице находится под контролем. ”Мы ежедневно проводим оценку ситуации и готовы к тому, что положение может измениться. Некоторые из принятых мер могут показаться излишне строгими, но нашей обязанностью является разработать и применить профилактические меры, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься ликвидацией последствий, — пояснил Кылварт. — В то же время, мы придерживаемся мнения, что предупредительные меры действенны лишь тогда, когда применены заблаговременно. Поэтому уже сейчас мы должны подготовиться к осуществлению различных сценариев. Именно этим мы сейчас и занимаемся”.
В соответствии с приказом мэра, в департаментах и учреждениях, находящихся в подчинении города, будут взяты на вооружение меры для защиты организации труда и здоровья людей. В этих учреждениях отменены зарубежные командировки и учебные поездки, запланированные на ближайшие месяцы, а также школьные экскурсии и вступительные экзамены. В случае, если работник возвращается из отпуска в зоне риска, его работу следует реорганизовать таким образом, чтобы он смог на протяжении 14 дней работать из дома и избегать контактов с коллегами и горожанами.
Городские работники и служащие продолжают свою повседневную работу и обслуживание горожан в обычном режиме. Будет регулярно проводиться дезинфекция помещений, при необходимости работник может выдать пришедшему на прием посетителю медицинскую маску. Однако рекомендуется по возможности использовать электронные каналы обслуживания. Всем горожанам также рекомендовано по возможности вместо непосредственного контакта прибегать к электронным каналам связи.
”Что касается организации крупных мероприятий, еще обсуждается, каким образом и в какой степени их проведение следует ограничить. В образовательных учреждениях ограничения уже введены, продолжается обсуждение относительно других мероприятий в городе. Придерживаюсь мнения, что вводить масштабные ограничения еще рано, однако у нас должен быть разработан план действий”, — сказал мэр.
Кылварт рекомендует в частном и публичном секторе по примеру Таллинна применять различные предупредительные меры, так как они будут иметь эффект лишь в случае строгого соблюдения. ”Ограничение и препятствование распространению вирусных заболеваний — наша общая ответственность. Если мы сможем сообща соблюдать профилактические меры, это будет иметь эффект”, — сказал мэр.
Рекомендации Департамента здоровья
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.
После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
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