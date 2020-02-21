Кылварт: систему единого проездного билета Таллинна и Хельсинки запустят в апреле

”Нас многое объединяет. По-моему, очень важно, что сотрудничество двух городов охватывает конкретные темы. Благодарю Таллинн, который, в частности, занимался развитием системы единого проездного билета”, — сказал мэр Хельсинки Ян Вапаавуори.

”Мы обсудили важнейшие совместные проекты последнего времени, поговорили, например, о единой билетной системе. Хотя работа над ней еще не завершена, с апреля мы запустим совместное приложение, при помощи которого можно будет приобрести билеты на общественный транспорт и Таллинна, и Хельсинки. Приложение создано нами, но его смогут использовать и жители Хельсинки. Проект еще не завершен, в нем еще есть перспективы развития, например, подключить его к единой карте, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Также мы обсудили перспективы на будущее, на рассмотрении множество интересных проектов. Одна из актуальных тем — открытые данные или open data. Оба города участвуют в развитии этой системы, мы знаем, что в современном мире на основании открытых данных создаются знания. Сотрудничество двух городов рождает новую синергию, новые возможности и новый потенциал. Мы считаем, что это на сегодняшний день наиболее перспективная область сотрудничества”.