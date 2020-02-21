21.02.2020, 20:24

Кылварт: систему единого проездного билета Таллинна и Хельсинки запустят в апреле

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Кылварт: систему единого проездного билета Таллинна и Хельсинки запустят в апреле
Foto: Tallinna kommunikatsiooniosakond

Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт встретился с прибывшим с рабочим визитом в Таллинн мэром Хельсинки Яном Вапаавуори. В ходе встречи обсудили множество тем, в том числе вопросы окружающей среды, открытых данных и идею единого билета на общественный транспорт.

”Нас многое объединяет. По-моему, очень важно, что сотрудничество двух городов охватывает конкретные темы. Благодарю Таллинн, который, в частности, занимался развитием системы единого проездного билета”, — сказал мэр Хельсинки Ян Вапаавуори.

”Мы обсудили важнейшие совместные проекты последнего времени, поговорили, например, о единой билетной системе. Хотя работа над ней еще не завершена, с апреля мы запустим совместное приложение, при помощи которого можно будет приобрести билеты на общественный транспорт и Таллинна, и Хельсинки. Приложение создано нами, но его смогут использовать и жители Хельсинки. Проект еще не завершен, в нем еще есть перспективы развития, например, подключить его к единой карте, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Также мы обсудили перспективы на будущее, на рассмотрении множество интересных проектов. Одна из актуальных тем — открытые данные или open data. Оба города участвуют в развитии этой системы, мы знаем, что в современном мире на основании открытых данных создаются знания. Сотрудничество двух городов рождает новую синергию, новые возможности и новый потенциал. Мы считаем, что это на сегодняшний день наиболее перспективная область сотрудничества”.

Мэры обсудили также экологию Балтийского моря. ”Нас объединяет море, совместно мы можем многое сделать для улучшения его состояния. Именно поэтому тема моря находится под нашим пристальным вниманием. — сказал Вапаавуори. — Сегодня мы живем в мире, в котором значение городов при решении глобальных вопросов чрезвычайно велико. С другой стороны, наш мир таков, что все большую важность приобретает сфера цифровых разработок, техническое развитие происходит очень быстро. Таллинн и Хельсинки в этом плане играют направляющую роль”.

Между городами заключен договор о сотрудничестве, согласно которому встречи на уровне мэров столиц проходят дважды в год, поочередно в Хельсинки и Таллинне. Целью проведения встреч является обсуждение прогресса в конкретных проектах сотрудничества, а также определение новых направлений развития. В промежутках между встречами городские чиновники постоянно занимаются согласованной разработкой тем.

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