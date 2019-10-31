Кылварт: сэкономленные на Таллиннском телевидении деньги направим на помощь детям-инвалидам

”Самыми важными сферами, в которые по возможности следует направлять дополнительные средства, на мой взгляд, являются социальная сфера и сфера образования. Поэтому горуправа приняла решение, согласно которому высвобождающиеся после закрытия Таллиннского телевидения деньги будут направлены на оказание услуги опорного лица детям с тяжелой и глубокой степенью инвалидности", — сказал Кылварт.

Сейчас эту услугу в большом объеме поддерживает Европейский Социальный фонд, однако финансирование завершится в феврале 2020 года. В следующем году для продолжения оказания услуги опорного лица детям с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, городу потребуется около 2,6 миллиона евро, из этой суммы оплата труда составляет 1,7 миллиона евро.

"В Таллинне помощь опорных лиц ежегодно получают примерно триста пятьдесят детей. Сейчас в столице 265 опорных лиц для детей, но потребность в услуге значительно выше, так как детям помощь требуется еженедельно. Нехватка опорных лиц вызвана не отсутствием денег, она связана с тем, что не найти людей, которые хотели бы работать в этом качестве", — пояснил столичный градоначальник.