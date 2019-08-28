Кылварт: самое время признать, что эстонский можно выучить, учась и на родном языке

По сути симптомы проблемы такие же, что и в случае с русскими школами. Там так же годами пытались привлечь внимание к тому, что не хватает учителей, методик, учебных материалов, нет системного подхода. Однако все это воспринималось до сих пор в качестве оправдания, а не призыва к реальным действиям.

”Сейчас самое время признать, что эстонский язык можно выучить, учась и на родном языке — особенно в ситуации, когда у государства на много лет вперед нет достаточного количества не только учителей эстонского языка, но и преподавателей, способных преподавать на эстонском языке физику, химию и другие предметы”.

По мнению Кылварта, знание эстонского языка — это социальная ценность, оно должно быть механизмом культурного взаимообогащения общин, а не инструментом запугивания. И если бы сотрудники Языковой инспекции занимались обучением, мотивированием, поддержкой и консультированием, а не контролированием и наказанием — то на сегодняшний день было бы гораздо больше людей, владеющих эстонским языком. Это было бы гораздо более эффективно. ”Надо создавать возможности, а не останавливать Ласнамяэ!”, — подчеркнул Михаил Кылварт.