Кылварт: проект "главной улицы Таллинна" требует пересмотра

Создание в Таллинне "главной улицы" предполагает новое решение, поскольку имеющийся проект нереален, считает мэр столицы Михаил Кылварт. Об этом сообщает rus.err.ee.
В онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast", таллиннский градоначальник сказал, что в ходе анализа проекта "главной улицы", победившего на конкурсе, выяснилось, что пропускная способность снизится на 75%.
Это означает, что во время строительства в пробках будут стоять автомобили и общественный транспорт.
Тем не менее, по словам Кылварта, от концепции строительства "главной улицы" пока не отказались, но сперва надо заняться менее масштабными проектами, например, продлением улицы Рявала и созданием подземного туннеля на участке бульвара Эстония.
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