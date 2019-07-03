Кылварт: проект "главной улицы Таллинна" требует пересмотра

В онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast", таллиннский градоначальник сказал, что в ходе анализа проекта "главной улицы", победившего на конкурсе, выяснилось, что пропускная способность снизится на 75%.

Это означает, что во время строительства в пробках будут стоять автомобили и общественный транспорт.

Тем не менее, по словам Кылварта, от концепции строительства "главной улицы" пока не отказались, но сперва надо заняться менее масштабными проектами, например, продлением улицы Рявала и созданием подземного туннеля на участке бульвара Эстония.