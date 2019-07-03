03.07.2019, 18:56

Кылварт: проект "главной улицы Таллинна" требует пересмотра

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rus.delfi.ee
EST
Mihhail Kõlvart intervjuu 10.04.2019
Foto: Andres Putting

Создание в Таллинне "главной улицы" предполагает новое решение, поскольку имеющийся проект нереален, считает мэр столицы Михаил Кылварт. Об этом сообщает rus.err.ee.

В онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast", таллиннский градоначальник сказал, что в ходе анализа проекта "главной улицы", победившего на конкурсе, выяснилось, что пропускная способность снизится на 75%.

Это означает, что во время строительства в пробках будут стоять автомобили и общественный транспорт.

Тем не менее, по словам Кылварта, от концепции строительства "главной улицы" пока не отказались, но сперва надо заняться менее масштабными проектами, например, продлением улицы Рявала и созданием подземного туннеля на участке бульвара Эстония.

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