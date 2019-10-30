30.10.2019, 19:39

Кылварт продолжает ”прорежать” городские СМИ: Раэпресс прекращает свою деятельность


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Кылварт продолжает ”прорежать” городские СМИ: Раэпресс прекращает свою деятельность
Foto: Rauno Volmar

В связи с реорганизацией Таллиннской коммуникационной системы, горуправа приняла решение с 15 ноября сформировать в структуре городской канцелярии коммуникационный отдел и ликвидировать Раэпресс.

”Изменения нацелены на приведение городской коммуникационной системы в соответствие современным требованиям, чтобы лучше выполнять задачи в сфере оповещения горожан и отвечать изменившемуся использованию медиа. Это лишь один шаг в направлении развития городских медиа и коммуникации”, — сказал мэр Михаил Кылварт.

В составе городской службы по связям с общественностью появится коммуникационный отдел с шестью рабочими местами, его цели — передача важной информации о жизни в городе и сотрудничество с различными медиа-каналами, чтобы таллинцы и гости города были в курсе важной для них информации, а их жизнь, благодаря этому, была удобной и комфортной.

В коммуникационном отделе будет создано шесть рабочих мест — руководитель отдела и пять пресс-секретарей, двое из них будут работать в сфере коммуникаций на эстонском языке, двое — на русском и один — на английском. В Раэпресс сейчас семеро сотрудников: руководитель службы и шестеро редакторов.

Для формирования состава коммуникационного отдела будет объявлен открытый конкурс.

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