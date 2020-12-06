Кылварт призвал во время прогулок в Старом городе держать дистанцию и носить маски

”В этом году, продумывая рождественскую программу, мы уделили особое внимание праздничному освещению и мероприятиям на свежем воздухе — как в Старом городе, так и по всем районам", — сказал Михаил Кылварт.

"Основной целью было распределить мероприятия таким образом, чтобы создать горожанам ощущение праздника даже в случае действующих ограничений. Мы хотели бы, чтобы рождественская иллюминация добавила городу атмосферу тепла и уюта, создавая в сердцах людей то самое особое настроение, которое мы все так ждем даже в нынешние сложные времена. Несмотря на то, что ситуация не позволяет нам организовать все традиционные мероприятия, мы верим: рождественское чудо обязательно должно прийти и к взрослым, и к малышам".

"Давайте не упустим эту возможность, и будем ответственно подходить к благополучию и здоровью тех, кто рядом с нами, — соблюдая дистанцию и надевая маски даже в уличных условиях”, — призвал мэр столицы.

Вчера Delfi опубликовал фотографии, на которых видно, что в Старом Таллинне, несмотря на эпидемию, гуляют толпы людей.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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