Кылварт — Президенту: ”Если так нам удастся сохранить хотя бы одну жизнь — это того стоит”(9)
Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на критику сотрудничества таллиннской горуправы и телеканала ПБК.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на критику сотрудничества таллиннской горуправы и телеканала ПБК.
Прежде всего хочется поблагодарить уважаемую госпожу Президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями.
Уверен, именно сейчас исключительно важно, чтобы народ нашей страны отбросил политические предрассудки, забыл о разногласиях и сумел объединиться перед лицом общей беды. К сожалению, в интервью Президента, которое она дала Vikerraadio , был заложен противоположный сигнал обществу.
Напомню, с момента введения чрезвычайного положения эстонскую общественность остро волновал вопрос недостаточной информированности русскоговорящего населения страны. К таллиннским властям неоднократно обращались эстонские журналисты, руководство полиции, представители различных государственных структур с вопросом, почему русскоязычное население недостаточно информировано. Немного странно, что к нам, ведь именно Таллинн сохранил системную русскоязычную коммуникацию, за что неоднократно подвергался нападкам с самых разных сторон. Несмотря на это, мы оперативно нашли возможность создать дополнительный источник информации для русскоязычных людей.
Проблема состоит не в том, что русские чего-то не знают, не понимают или понимают неправильно. Любая информация усваивается лучше и принимается быстрее, если она поступает из разных источников, с необходимой степенью детализации и повторенная неоднократно. Понятно, что источников информации на эстонском языке в нашей стране в разы больше, чем на русском. Можно продолжать дискутировать, должна ли в Эстонии информация распространяться на русском языке в принципе. Но нельзя не отдавать себе отчет в том, что примерно для 30% населения нашей страны русский язык является языком домашнего общения. И желание этих людей получать информацию на родном языке — это норма, а не попытка противостояния или демонстрация протеста, и тем более — не отказ от необходимости учить эстонский язык. Уверен, что госпожа Президент по долгу службы многие годы жившая за пределами нашей родины, в совершенстве владеет несколькими иностранными языками и регулярно читала новости на разных языках, но при этом ей и тогда наверняка хотелось получать информацию на эстонском. И вовсе не потому, что не способна освоить ее иначе, просто родной язык — это больше, чем средство передачи информации.
”Вирус распространяется не по национальному или языковому признаку
Очень хорошо, что, проанализировав последствия ”Бронзовой ночи”, государство пошло на то, чтобы начать коммуницировать с русскоязычным населением на более постоянной основе, создав телеканал ETV+. Необходимо отметить, что Таллинн в последнее время активно сотрудничает с этим каналом. Именно на этом канале в прямом эфире транслируется пресс-конференции мэрии на русском языке. Этот формат был создан в связи с чрезвычайным положением. Программа телепередач ETV+ публикуется в городской газете ”Столица”. И мы будем продолжать и развивать сотрудничество при наличии обоюдного интереса. Но на данный момент объективная реальность такова, что популярность этого телеканала все еще недостаточно высока, чтобы полностью охватить все русскоязычное население страны. Хорошо, что рейтинги ETV+ растут — это очень позитивный тренд, но ПБК по-прежнему смотрит в четыре раза больше русскоязычных телезрителей. Эти люди достойны того, чтобы получать местную оперативную информацию, и прежде всего — в нынешней чрезвычайной ситуации. И если благодаря решению разместить программу ”Новости Таллинна” на ПБК нам удастся сохранить хотя бы одну жизнь — это того стоит. Кстати, первую программу ”Таллиннских новостей” на ПБК посмотрели больше 40 000 телезрителей. Это почти каждый третий русскоговорящий человек в стране, смотревший в тот момент телевизор.
Кстати, это неправда, что Таллинн, по словам госпожи Президента, ”покупает место для новостей” на ПБК. На самом деле городские власти НЕ покупают эфирное время на ПБК для размещения программы ”Новости Таллинна”. Руководство телеканала пошло навстречу общественному интересу и согласилось предоставить эфир бесплатно — на время чрезвычайной ситуации и усугубляющегося кризиса.
К сожалению, следует признать, что каждый раз, когда таллиннская мэрия принимает какое-то решение касающееся русскоговорящей части населения столицы (а это почти 45% жителей Таллинна), будь то коммуникация или проведение мероприятий, как в головах некоторых политиков мрачной тенью возникает призрак восточного соседа. Мне не доводилось бывать в Кремле, в отличие от других высокопоставленных лиц. Может быть именно поэтому в своих решениях мы руководствуемся не страхом или предрассудками, а здравым смыслом и желанием, чтобы все жители Таллинна — вне зависимости от возраста, пола, национальности или родного языка — получали важную информацию. Сегодня, прежде всего, о ситуации, связанной с развитием эпидемии COVID-19 — своевременно, доступно, в необходимом объеме, детально и с достаточным количеством повторений.
Вирус распространяется не по национальному или языковому признаку, и совсем неразумно предполагать, что недостаточная информированность одной части общества никоим образом не отразится на другой.
Несправедливо утверждать, что русские люди больше подвержены пропаганде и не умеют анализировать информацию. Процитирую мониторинг интеграции эстонского общества за 2017 год: ”В сравнению с эстонцами, из которых примерно четверть помимо эстонских СМИ потребляет и зарубежные медиаисточники, медиапотребление русскоязычных жителей страны более разнообразно: информацию ищут в различных источниках и в разных медиапространствах. При этом у них отсутствует один явный авторитетный источник (которым для большинства эстонцев является ERR), и движение между различными медиапространствами, представляющими зачастую противоположные взгляды, приводит к тому, что их доверие ко всем каналам в основном ниже”.
Давайте будем относиться с большим доверием к нашим русскоговорящим согражданам. Даже если кого-то не устраивает чья-то идеология, люди сами сумеют сделать адекватный выбор — точно так же как и те жители Эстонии, для которых родным является эстонский язык. Но это возможно только в том случае, если мы все, и Президент в том числе, будем относиться друг к другу с равным уважением.
Еще раз благодарю госпожу Президента за ее активность. Надеюсь, что она скоро проявится и во внешнеполитической сфере. Это очень важно в ситуации, когда страны Евросоюза явно неспособны достаточно эффективно сотрудничать в борьбе против коронавируса, при этом сложности возникают как с поставками средств личной защиты для людей, так и доступностью медицинской помощи.
Уверен, что Президент нашей страны сможет способствовать тому, чтобы в этой сложной, если не сказать критической ситуации у нас была бы надежная позиция в Европейском союзе и в мире в целом.
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