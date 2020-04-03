Кылварт — Президенту: ”Если так нам удастся сохранить хотя бы одну жизнь — это того стоит”

Проблема состоит не в том, что русские чего-то не знают, не понимают или понимают неправильно. Любая информация усваивается лучше и принимается быстрее, если она поступает из разных источников, с необходимой степенью детализации и повторенная неоднократно. Понятно, что источников информации на эстонском языке в нашей стране в разы больше, чем на русском. Можно продолжать дискутировать, должна ли в Эстонии информация распространяться на русском языке в принципе. Но нельзя не отдавать себе отчет в том, что примерно для 30% населения нашей страны русский язык является языком домашнего общения. И желание этих людей получать информацию на родном языке — это норма, а не попытка противостояния или демонстрация протеста, и тем более — не отказ от необходимости учить эстонский язык. Уверен, что госпожа Президент по долгу службы многие годы жившая за пределами нашей родины, в совершенстве владеет несколькими иностранными языками и регулярно читала новости на разных языках, но при этом ей и тогда наверняка хотелось получать информацию на эстонском. И вовсе не потому, что не способна освоить ее иначе, просто родной язык — это больше, чем средство передачи информации.

” Вирус распространяется не по национальному или языковому признаку

Очень хорошо, что, проанализировав последствия ”Бронзовой ночи”, государство пошло на то, чтобы начать коммуницировать с русскоязычным населением на более постоянной основе, создав телеканал ETV+. Необходимо отметить, что Таллинн в последнее время активно сотрудничает с этим каналом. Именно на этом канале в прямом эфире транслируется пресс-конференции мэрии на русском языке. Этот формат был создан в связи с чрезвычайным положением. Программа телепередач ETV+ публикуется в городской газете ”Столица”. И мы будем продолжать и развивать сотрудничество при наличии обоюдного интереса. Но на данный момент объективная реальность такова, что популярность этого телеканала все еще недостаточно высока, чтобы полностью охватить все русскоязычное население страны. Хорошо, что рейтинги ETV+ растут — это очень позитивный тренд, но ПБК по-прежнему смотрит в четыре раза больше русскоязычных телезрителей. Эти люди достойны того, чтобы получать местную оперативную информацию, и прежде всего — в нынешней чрезвычайной ситуации. И если благодаря решению разместить программу ”Новости Таллинна” на ПБК нам удастся сохранить хотя бы одну жизнь — это того стоит. Кстати, первую программу ”Таллиннских новостей” на ПБК посмотрели больше 40 000 телезрителей. Это почти каждый третий русскоговорящий человек в стране, смотревший в тот момент телевизор.