Кылварт предложил кандидатуру Моники Хауканымм на пост старейшины района Кесклинн

По словам Михаила Кылварта, в пользу политика говорит разносторонний опыт работы и навыки управления.

”Опыт Моники Хауканымм в социальной сфере позволит ей в качестве районного старейшины сфокусироваться на повседневных нуждах людей и оказывать им необходимую помощь. Хауканымм также обладает достаточным политическим опытом, чтобы успешно справляться с ролью старейшины района”, — сказал Кылварт.

”Пост старейшины района Кесклинн — ответственная должность, и я отношусь к этому со всей серьезностью. Как старейшина, вызовом на ближайшее время я вижу обеспечение социальной защищенности жителей — в том числе и с учетом возможной второй волны коронавирусной инфекции; развитие экологичного движения в районе Кесклинн и продолжение работы над концепцией Таллинна как города, открытого морю. В своей работе я считаю важным исходить из принципов открытого руководства, а также подчеркивать ценность района и ”зеленого” стиля мышления”, — выделила Моника Хауканымм свои приоритеты.

С 2019 года Моника Хауканымм была председателем Таллиннского муниципального центра семейных врачей. С 2015 по 2019 годы Моника Хауканымм входила в XIII состав Рийгикогу. С 2010 по 2015 год Моника Хауканымм была председателем Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями, а с 2017 года является президентом Эстонского параолимпийского комитета. В период с 2005 по 2010 годы Хауканымм работала советником Министерства социальных дел и руководителем в области политики пожилых людей и людей с недостатками здоровья. Моника Хауканымм окончила Тартуский университет по специальности социальная работа в 1998 году.