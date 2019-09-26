Кылварт предлагает закрыть Таллиннское ТВ

”Содержание телеканала — затратно и не слишком действенно, так как привычки людей в плане получения информации изменились. В дальнейшем мы будем информировать горожан посредством различных каналов, в том числе телеканалов и будем считаться с тем обстоятельством, что люди проводят все больше времени за чтением интернет-каналов и социальных медиа и все меньше у экрана телевизора”, — сказал мэр Михаил Кылварт.

В соответствии с предложением Михаила Кылварта, торговая марка ТТВ сохранится и целевое учреждение продолжит выпускать городские новости и передачи. В дальнейшем эфир для новостей и передач будет покупаться на других телеканалах. Производство ТТВ должно быть доступно в интернете и на смарт-устройствах. Как отметил мэр, в результате реорганизации планируется с меньшим бюджетом охватить большую аудиторию. Бюджет ТТВ планируется сократить примерно на 50%.

”Освободившиеся средства будут направлены в сферы образования и социального обеспечения”, — сказал Михаил Кылварт. Если совет ТТВ поддержит решение мэра, это будет означать сокращение числа работников организации примерно вполовину. Сейчас на Таллиннском телевидении работают 30 человек.