Кылварт подчеркнул роль городов в государственной программе восстановления после коронакризиса

Мэр подчеркнул позицию города — предпринимаемые меры не должны быть нацелены исключительно на ликвидацию последствий нынешнего кризиса. Программы по восстановлению должны позволять как городам, так и странам подготовиться к всевозможным последующим кризисным ситуациям, придерживаясь при этом принципов Европейского зеленого соглашения.

”Несмотря на то, что программы по восстановлению составляются правительствами стран-членов, а финансовые меры ЕС по восстановлению и устойчивости также направлены в бюджеты государств, крайне важно, чтобы города были приобщены как к процессу подготовки, так и к внедрению этих программ. В долгосрочной перспективе целью европейских программ восстановления является внедрение цифровой и зеленой концепций, и в этом процессе на города возложена очень важная роль”, — отметил Михаил Кылварт.

Марко Пиантини — ведущий эксперт кабинета комиссара по экономике Еврокомиссии Паоло Джентилони — отметил, что компетенция городов по восстановлению от кризиса имеет ключевое значение, и, с точки зрения стран-членов, их приобщение к диалогу необходимо.

EUROCITIES — крупнейшая и влиятельнейшая организация, объединяющая свыше 145 крупных городов Европы. Таллинн является членом EUROCITIES с 1998 года. В 2017 году Таллинн вошел в состоящее из 12 членов правление организации.