Кылварт: по сути у нас уже чрезвычайная ситуация. Надо оформить это официально

Кылварт отметил, что ни в коем случае не критикует ни коалицию, ни премьер-министра и что его мнение не зависит от состава коалиции. Мэр сказал, что город ранее уже четко сформировал свою позицию. По словам Кылвара, именно четкая позиция и четкий сигнал — это то, что сейчас нужно обществу. ”Сейчас мы видим, что обществу надо дать четкий сигнал. Как сказала и премьер-министр, по сути у нас уже чрезвычайная ситуация. Сейчас надо четко сформулировать это и оформить официально”, — заявил Кылварт.
”Это необходимо сделать, чтобы люди однозначно понимали, каково сейчас наше положение и каковы перспективы. Мы видим, что дело не только в том, что ситуация плохая. Проблема в том, что она начнет усугубляться в ближайшие недели. Если видно, что необходимы дополнительные меры, то нельзя это делать на основании статистики за неделю. Это надо делать заранее, а не принимать каждую неделю новые решения и вводить новые ограничения”.
Кылварт отметил, что если уже сейчас говорится о необходимости дополнительных мер, то зачем чего-то ждать.
”Мы ведь понимаем, что ситуация по сравнению с прошлой весной уже сейчас намного хуже и будет ухудшаться еще. Наверное, это ясно всем. Если мы хотим остановить эту динамику — в ближайшие недели мы ее остановить не сможем, но в перспективе, — то нужно внедрить более жесткие меры и в большем объеме оказать помощь предприятиям и людям”.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Работал и хотел много детей: почему в 46 лет умер Турчинский
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
«За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»