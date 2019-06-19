19.06.2019, 10:40

Кылварт ответил на критику зеленых и городских активистов в отношении расширения улицы Рейди

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rus.delfi.ee
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Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Madis Veltman

На сегодняшней утренней встрече мэр Таллинна Михаил Кылварт разъяснил представителям зеленого движения и активистам общественного объединения ”В защиту морского города” необходимость изменений в проекте строительства улицы Рейди, передает Раэпресс.

”Наша задача — изначально во время строительства новой дороги избежать возникновения эффекта бутылочного горлышка, — сказал Михаил Кылварт. — Изменения в проекте улицы Рейди — не принципиальные, а технические. Речь не идет об изменениях по всей протяженности улицы, а о коррекции проекта на трех прилежащих перекрестках”.

Мэр обратил внимание на то, что изменения основываются на результатах научного анализа специалистов Таллиннского технического университета. Согласно их выводам, изначальный проект, с более широкими перекрестками, имел значительно более высокую пропускную способность.

Согласно результатам анализа, в часы пик нагрузка на зауженные перекрестки возрастала бы на 20-30%. ”Я не вижу в этом ничего экологичного. Скорее, общий интерес состоит в том, чтобы прибывающий в порт транспорт смог без помех и быстро покинуть эту зону”, — сказал Кылварт.

Мэр подчеркнул, что стоит сразу исправить явные недостатки проекта, вместо того чтобы потом заниматься решением проблем, которые неизбежно возникнут. ”Мы не обсуждаем, нужна ли улица Рейди — она соединяет Пирита, Ласнамяэ, центр города и Пыхья-Таллинн”, — сказал Кылварт.

Мэр заявил, что Таллинн несомненно нуждается в более широком обсуждении того, каким могло бы быть оптимальное соотношение автотранспорта и более экологичных средств передвижения в городе. ”Улица Рейди предоставит больше возможностей и для велосипедистов. Растущему городу нужны лучшие и более разумные решения по организации дорожного движения”, — сказал в завершение Кылварт.

Мэр предложил объединению ”В защиту морского города” продолжить консультации как по теме строительства улицы Рейди, так и в более широком контексте развития городского пространства.

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