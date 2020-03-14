Кылварт обратился к организаторам мероприятий: будьте разумнее!

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, некоторые организаторы вечеринок продолжают приглашать людей на мероприятия.

Подчеркиваю: сегодня любой сбор людей в замкнутом пространстве — это худшая идея для времяпрепровождения.

Обращаюсь к организаторам мероприятий с просьбой — будьте разумнее! Понятно, что нынешние ограничения несут в себе очевидные опасности для вашего бизнеса. Однако в сложные времена правильные решения никогда не бывают простыми.

Призываю таллиннцев со всей серьезностью относиться к мерам, предпринимаемым городом и государством для предотвращения распространения коронавируса, и отклонять приглашения на любого рода мероприятия, в том числе, инициированные в частном порядке.

Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!"