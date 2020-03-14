Кылварт обратился к организаторам мероприятий: будьте разумнее!

В свете того, что в мире объявлена пандемия коронавируса и в связи с чрезвычайным положением, мэр Таллинна Михаил Кылварт обратился к организаторам мероприятий. Обращение он написал на своей страничке в Facebook.
"Несмотря на сложившуюся ситуацию, некоторые организаторы вечеринок продолжают приглашать людей на мероприятия.
Подчеркиваю: сегодня любой сбор людей в замкнутом пространстве — это худшая идея для времяпрепровождения.
Обращаюсь к организаторам мероприятий с просьбой — будьте разумнее! Понятно, что нынешние ограничения несут в себе очевидные опасности для вашего бизнеса. Однако в сложные времена правильные решения никогда не бывают простыми.
Призываю таллиннцев со всей серьезностью относиться к мерам, предпринимаемым городом и государством для предотвращения распространения коронавируса, и отклонять приглашения на любого рода мероприятия, в том числе, инициированные в частном порядке.
Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!"
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