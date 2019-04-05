Кылварт обещает поддержать коалиционное соглашение с EKRE и Isamaa

"Было бы честно проголосовать за него, потому что я принимал участие в переговорах. Мне кажется, что Центристская партия достигла своих желаний и защитила интересы своих избирателей", — сказал Кылварт в пятницу утром в передаче Terevisioon, передает портал новостей вещания ERR.ee.

По словам Михаил Кылварта, эмоционально сотрудничать с EKRE нелегко, но он понимает, почему Центристская партия сделала такой выбор.

"Только в коалиции можно отстаивать свои позиции и реализовывать их. В оппозиции делать это гораздо сложнее", — сказал политик.

Советы уполномоченных Центристской партии, EKRE и Isamaa соберутся для утверждения коалиционного соглашения в субботу.