Кылварт о вспышке коронавируса: мы не будем принимать резких решений

В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Калле Кландорф и Бетина Бешкина.

"Было принято решение создать новое подразделение, которое будет заниматься уборкой города. В зимний период и не только, — начал пресс-конференцию Михаил Кылварт. — Сегодня эти услуги осуществляются партнерами, на основании подрядов. Город не всегда доволен качеством услуг. Поэтому мы пришли к выводу, что такое подразделение необходимо".

Мэр отметил, что подразделение еще маленькое, поэтому у города нет возможности сразу убирать весь город. "Но это будет сигналом частными фирмам. Если мы будем недовольны их услугами, то будем вынуждены чистить улицы силами города".

Вице-мэр Калле Кландорф добавил, что в следующем году в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне будут открыты большие парки. "Зимой надо убирать снег. Весной и летом стричь газоны. Поэтому это подразделение необходимо".

Бетина Бешкина рассказала про новый социальный дом, в которых построят 124 квартиры для людей с проблемами в движении. "В доме будут квартиры и для семей, 2-х и 3-х комнатные. Будет зал для досуга, где будут проходить различные мероприятия". Дом будет сдан в 2023 году, общая стоимость проекта 13.6 евро.



Вопрос от RusDelfi: сегодня добавилось 125 положительных тестов на коронавирус. Поступит ли ответная реакция от города?



"Мы стараемся не реагировать на ежедневные новости, а предвосхищать события. Вводить меры предосторожности системно. Последние несколько недель было очень много комментариев, исходя из однодневных результатов, положительных тестов в один или другой день. Реакция была скорее оптимистичная. В том числе со стороны экспертов. Теперь эти комментарии отрицательные. Так подходить к этому вопросу — несерьезно.



Напоминаю, пару недель назад тоже был всплеск заболеваемости. Если оценивать ситуацию в общем, то мы еще в начале сентября предлагали проводить профилактические меры, делать это мягко. Чтобы не закрывать жизнь на замок. У нас отношение к этому не изменилось.



Правильно предотвращать эпидемию, а не дожидаться большого количества тестов, осознать опасность и тогда уже реагировать. Сегодня мы не будем делать резких решений. Не будем, исходя из результатов одного дня, что-то менять. Мы до этого уже приняли необходимые меры", — ответил на вопрос RusDelfi мэр.