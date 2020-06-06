06.06.2020, 17:54

Кылварт — о скандальных 50 000 евро: если пожертвование было мотивировано желанием повлиять на решение мэрии, то его следует вернуть

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Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Oliver Tsupsman

Сегодня Eesti Ekspress опубликовал статью о пожертвовании в размере 50 000 евро из кармана бизнесмена Мартина Кюннапа, сделанном в пользу Центристской партии. Мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что если пожертвование было мотивировано желанием повлиять на решение мэрии, то его следует вернуть.

Кюннап с бизнес-партнерами планирует построить на ипподроме жилые дома на сто квартир, но до сих пор стройка тормозилась из-за разногласий с коммунальным департаментом. Суть в том, что бизнесмены должны построить систему отвода ливневых вод и канализационную систему, которая обойдется им в 12 млн евро, однако бизнесмены предпочли бы другую систему — в четыре раза дешевле.

Так как город не отказался от требования более дорогой подземной системы дождевой канализации, то Кюннап на встрече с Айваром Рийсалу предположительно попытался получить сделанное пожертвование обратно, поскольку деньги не принесли пользы.

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Мэр Таллинна Михаил Кылварт подтверждает, что если девелоперам нужна, например, система ливневой канализации, они должны сами нести расходы на ее создание. ”Город частично несет расходы в том случае, если у него есть интерес в проекте развития недвижимости, если это какой-то совместный проект”, — разъясняет Кылварт. В случае с ипподромом таких интересов у города нет.

Кылварт добавил, что на момент этого интервью он пока не ознакомился с текстом статьи в Eesti Ekspress. ”Общий принцип таков, что если у города нет объектов и интересов в конкретном проекте развития недвижимости, то город не должен его финансировать”, — подчеркнул Кылварт.

По словам мэра, необходимо четкое понимание источника происхождения этого пожертвования. ”Это вообще не вопрос”, — подчеркнул Кылварт. ”Но если вопрос в том, можно ли каким-то образом повлиять на решения мэрии, то мой однозначный ответ — нет!”, — категорично заявил Кылварт.

Как следует поступить с пожертвованием на сумму в 50 000 евро, историю происхождения которого Центристская партия до сих пор открыто не разъяснила? ”Если выяснится, что мотивация жертвователя отличалась от той, что она представила общественности, деньги следует вернуть”, — сообщил Кылварт.

В середине апреля ERR опубликовал новость, в которой говорилось, что 50 000 евро партии пожертвовала до тех пор не известная широкой общественности Яна-Хелен Юхасте. Комиссия по надзору за финансированием партий запросила в налогово-таможенном департаменте обзор ее легальных доходов, и ознакомившись с данными по обороту и доходам фирм Юхасте, установила, что для такого крупного пожертвования их было бы недостаточно. На этом основании комиссия передала информацию для дальнейшего расследования в прокуратуру.

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