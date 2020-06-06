Кылварт — о скандальных 50 000 евро: если пожертвование было мотивировано желанием повлиять на решение мэрии, то его следует вернуть

Кюннап с бизнес-партнерами планирует построить на ипподроме жилые дома на сто квартир, но до сих пор стройка тормозилась из-за разногласий с коммунальным департаментом. Суть в том, что бизнесмены должны построить систему отвода ливневых вод и канализационную систему, которая обойдется им в 12 млн евро, однако бизнесмены предпочли бы другую систему — в четыре раза дешевле.

Так как город не отказался от требования более дорогой подземной системы дождевой канализации, то Кюннап на встрече с Айваром Рийсалу предположительно попытался получить сделанное пожертвование обратно, поскольку деньги не принесли пользы.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подтверждает, что если девелоперам нужна, например, система ливневой канализации, они должны сами нести расходы на ее создание. ”Город частично несет расходы в том случае, если у него есть интерес в проекте развития недвижимости, если это какой-то совместный проект”, — разъясняет Кылварт. В случае с ипподромом таких интересов у города нет.

Кылварт добавил, что на момент этого интервью он пока не ознакомился с текстом статьи в Eesti Ekspress. ”Общий принцип таков, что если у города нет объектов и интересов в конкретном проекте развития недвижимости, то город не должен его финансировать”, — подчеркнул Кылварт.

По словам мэра, необходимо четкое понимание источника происхождения этого пожертвования. ”Это вообще не вопрос”, — подчеркнул Кылварт. ”Но если вопрос в том, можно ли каким-то образом повлиять на решения мэрии, то мой однозначный ответ — нет!”, — категорично заявил Кылварт.

Как следует поступить с пожертвованием на сумму в 50 000 евро, историю происхождения которого Центристская партия до сих пор открыто не разъяснила? ”Если выяснится, что мотивация жертвователя отличалась от той, что она представила общественности, деньги следует вернуть”, — сообщил Кылварт.

В середине апреля ERR опубликовал новость, в которой говорилось, что 50 000 евро партии пожертвовала до тех пор не известная широкой общественности Яна-Хелен Юхасте. Комиссия по надзору за финансированием партий запросила в налогово-таможенном департаменте обзор ее легальных доходов, и ознакомившись с данными по обороту и доходам фирм Юхасте, установила, что для такого крупного пожертвования их было бы недостаточно. На этом основании комиссия передала информацию для дальнейшего расследования в прокуратуру.