Кылварт о планах Хельме по сносу Горхолла и советского мемориала: таллиннские вопросы решает всё-таки Таллинн

В ближайшее время правительство обсудит вопрос сохранения мемориала, построенного в советское время в Таллинне, на холме Маарьямяги, но министр внутренних дел Март Хельме заявил ERR, что следует снести и его, и Горхолл, но в правительстве эта тема вызовет жаркие споры.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал сегодня Delfi, что по Горхоллу решения будет принимать всё-таки Таллинн, и в любом случае это сооружение будет приведено в порядок.

"У Таллинна по будущему Горхолла есть два альтернативных плана - сотрудничество согласно соответствующему меморандуму с AS Infortar и AS Tallink или привлечение государственных средств при получении разрешения Европейской комиссии. В бюджетной стратегии на это забронировано 40 млн евро", - пояснил Кылварт.

"По будущему принадлежащих Таллинну объектов решения будет принимать всё-таки Таллинн. К тому же Таллиннский горхолл - объект, находящийся под охраной как памятник старины, и в нашей стране не должно стать обычаем сносить сооружения, находящиеся под охраной", - сказал Кылварт Delfi.

Кылварт о мемориальном комплексе на Маарьямяги: город с памятниками войну не ведет.

"Я лично считаю его [мемориал на Маарьямяги] символом оккупационного периода, он, подобно Горхоллу и другим объектам, несет на себе безобразную печать модернизма советского времени", — сказал Хельме.

По словам столичного градоначальника, речь идет также об охраняемом объекте, который сейчас находится в опасном и разрушающемся состоянии. По словам Кылварта, сделано предложение о передаче мемориала в собственность Таллинна.

"Таллиннская горуправа пришла к мнению, что если земля будет передана в собственность и управление Таллинна, то государству следует выделить и денежные средства для реконструкции мемориального комплекса. Таллинн готов заниматься вопросами видения будущего мемориала, но в войне с памятниками мы не участвуем", - пояснил Кылварт.

Сейчас земельный участок, на котором находится комплекс, принадлежит государству, но Таллинн заинтересован в том, чтобы получить его в собственность. Вместе с тем столичные власти хотят, чтобы государство выделило 3-4 млн евро на приведение комплекса в порядок.

Ряд членов правительства выразили сомнение в необходимости приведения комплекса в порядок за деньги налогоплательщика.