Кылварт о планах Хельме по сносу Горхолла и советского мемориала: таллиннские вопросы решает всё-таки Таллинн(2)
Мэру Таллинна не нравится идея министра внутренних дел Марта Хельме снести советский мемориал на Маарьямяги и Горхолл.
Мэру Таллинна не нравится идея министра внутренних дел Марта Хельме снести советский мемориал на Маарьямяги и Горхолл.
В ближайшее время правительство обсудит вопрос сохранения мемориала, построенного в советское время в Таллинне, на холме Маарьямяги, но министр внутренних дел Март Хельме заявил ERR, что следует снести и его, и Горхолл, но в правительстве эта тема вызовет жаркие споры.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал сегодня Delfi, что по Горхоллу решения будет принимать всё-таки Таллинн, и в любом случае это сооружение будет приведено в порядок.
"У Таллинна по будущему Горхолла есть два альтернативных плана - сотрудничество согласно соответствующему меморандуму с AS Infortar и AS Tallink или привлечение государственных средств при получении разрешения Европейской комиссии. В бюджетной стратегии на это забронировано 40 млн евро", - пояснил Кылварт.
"По будущему принадлежащих Таллинну объектов решения будет принимать всё-таки Таллинн. К тому же Таллиннский горхолл - объект, находящийся под охраной как памятник старины, и в нашей стране не должно стать обычаем сносить сооружения, находящиеся под охраной", - сказал Кылварт Delfi.
Кылварт о мемориальном комплексе на Маарьямяги: город с памятниками войну не ведет.
"Я лично считаю его [мемориал на Маарьямяги] символом оккупационного периода, он, подобно Горхоллу и другим объектам, несет на себе безобразную печать модернизма советского времени", — сказал Хельме.
По словам столичного градоначальника, речь идет также об охраняемом объекте, который сейчас находится в опасном и разрушающемся состоянии. По словам Кылварта, сделано предложение о передаче мемориала в собственность Таллинна.
"Таллиннская горуправа пришла к мнению, что если земля будет передана в собственность и управление Таллинна, то государству следует выделить и денежные средства для реконструкции мемориального комплекса. Таллинн готов заниматься вопросами видения будущего мемориала, но в войне с памятниками мы не участвуем", - пояснил Кылварт.
Сейчас земельный участок, на котором находится комплекс, принадлежит государству, но Таллинн заинтересован в том, чтобы получить его в собственность. Вместе с тем столичные власти хотят, чтобы государство выделило 3-4 млн евро на приведение комплекса в порядок.
Ряд членов правительства выразили сомнение в необходимости приведения комплекса в порядок за деньги налогоплательщика.
"Давайте подойдем к делу прагматично, эти объекты разрушены, Горхоллу нужны десятки миллионов, этот комплекс [мемориал на Маарьямяги] разваливается. С практической точки зрения приведение в порядок этих объектов неразумно. Разумнее было бы их снести", — считает министр внутренних дел Март Хельме.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Незадолго до смерти Норкина сделала неожиданное признание
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Что заявил именитый адвокат по делу Ефремова
Врач назвал девять продуктов, улучшающих зрение