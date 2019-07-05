Кылварт: неправильно противопоставлять эстонский язык существованию русской школы. Этот вопрос должен выйти из сферы интересов политиков

"В корне неправильно противопоставлять эстонский язык существованию русской школы. Нет никаких сомнений в значимости эстонского языка для всех проживающих в Эстонии людей. Язык является стержнем культуры и важным инструментом социальных отношений. Задачей русских школ всегда было хорошее знание предметов и качественное изучение эстонского языка", — написал мэр Таллинна в Facebook.

"Мы никогда не поддержим желание отобрать у родителей право выбирать форму и язык обучения для своих детей. Вопрос, как учиться, должен выйти из сферы интересов политиков и оставаться в рамках педагогической системы", — подчеркнул Кылварт.

"Русская школа — это не только язык обучения, но и центр поддержания и развития культурной базы. Именно культурная база человека даtт ему необходимый потенциал для полноценного изучения языков, для взаимообогащающего сотрудничества в обществе и цивилизованного сосуществования", — считает он.

Ранее Хелир Валдор Сеэдер заявил, что Кылварт своим заявлением относительно сохранения образования на русском языке сознательно вводит общественность в заблуждение. По словам Сеэдера, в том, что Эстония полностью перейдет на эстоноязычную систему образования, нет никакого сомнения.