05.07.2019, 14:20

Кылварт: неправильно противопоставлять эстонский язык существованию русской школы. Этот вопрос должен выйти из сферы интересов политиков

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rus.delfi.ee
EST
Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Oliver Tsupsman

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер считает, что Михаил Кылварт (Центристская партия) сознательно вводит общественность в заблуждение, так как Эстония все равно перейдет на эстоноязычную систему образования. В ответ Кылварт в Facebook написал, что противопоставлять эстонский язык существованию русской школы - неправильно.

"В корне неправильно противопоставлять эстонский язык существованию русской школы. Нет никаких сомнений в значимости эстонского языка для всех проживающих в Эстонии людей. Язык является стержнем культуры и важным инструментом социальных отношений. Задачей русских школ всегда было хорошее знание предметов и качественное изучение эстонского языка", — написал мэр Таллинна в Facebook.

"Мы никогда не поддержим желание отобрать у родителей право выбирать форму и язык обучения для своих детей. Вопрос, как учиться, должен выйти из сферы интересов политиков и оставаться в рамках педагогической системы", — подчеркнул Кылварт.

"Русская школа — это не только язык обучения, но и центр поддержания и развития культурной базы. Именно культурная база человека даtт ему необходимый потенциал для полноценного изучения языков, для взаимообогащающего сотрудничества в обществе и цивилизованного сосуществования", — считает он.

Ранее Хелир Валдор Сеэдер заявил, что Кылварт своим заявлением относительно сохранения образования на русском языке сознательно вводит общественность в заблуждение. По словам Сеэдера, в том, что Эстония полностью перейдет на эстоноязычную систему образования, нет никакого сомнения.

"Михаил Кылварт годами пытался помешать переходу на образование на эстонском языке в Таллинне. В столице это было возможно, поскольку здесь наслаждается единовластием Центристская партия. Но на государственном уровне Isamaa этого не допустит ни при каких обстоятельствах. В коалиционном договоре, в создании которого принимал участие и Михаил Кылварт, четко прописана цель: в будущем все выпускники школ должны владеть эстонским языком на хорошем уровне”, — заявил Сеэдер.

Речь идет об интервью Михаила Кылварта изданию Baltnews, в котором мэр сказал, что всегда выступал и будет выступать за сохранение образования на русском языке. Также, по его словам, коалиция в нынешнем виде была единственной возможностью сохранить в Эстонии образование на русском языке.

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