Кылварт направил соболезнования мэру Москвы в связи с катастрофой в Шереметьево

В воскресенье, 5 мая, при аварийной посадке пассажирского лайнера SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс Москва — Мурманск, произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни 41 человека.

”Трагические события оборвали в московском аэропорту Шереметьево жизни людей, каждой из которых нет цены. Подобные удары и потери не знают государственных границ и стоят выше межгосударственных отношений. Скорбь россиян достигла и эстонской столицы. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы мысленно вместе с теми, кто пострадал в этой катастрофе, и желаем им скорейшего выздоровления как от физических, так и душевных травм. Скорбим вместе с москвичами, мурманчанами и всеми жителями России”, — отметил мэр Таллинна.