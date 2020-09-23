Кылварт: мы продолжим применять превентивные меры

”За сегодняшний день добавилось 57 новых случаев заболевания, из которых 37 — в Харьюмаа, а показатель заражения в Таллинне за последние две недели существенно выше, чем по Эстонии, — сказала заведующая отделом эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко. — Учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию нужно найти грамотный баланс между введением мер безопасности и продолжением нормальной жизни, Таллинн принял весьма своевременные решения и город сможет и в дальнейшем применять меры, соответствующие эпидемической ситуации. Должны признать, что с началом осени к нам придут и всевозможные вирусные респираторные заболевания и мы должны быть к этому готовы”.

Представитель Департамента здоровья отметила, что в Харьюмаа течение последующих двух недель все мероприятия, проводимые в помещениях, следовало бы отменить. Учитывая высокий показатель числа зараженных в Таллинне весьма вероятны близкие контакты с инфицированным человеком. Также высок риск заразиться в местах с большим скоплением людей. Поэтому Ирина Донченко призвала население использовать в общественном транспорте маски и делать это правильно. Также она еще раз предупредила, что больным ни в коем случае нельзя выходить из дома.

Уже три недели назад Таллинн начал применять превентивные меры в городской системе, в том числе принцип рассредоточения учеников в учебных заведениях и использование эффективных средств индивидуальной защиты. Также работники столичного бюро обслуживания используют средства индивидуальной защиты в случае, если нет стационарного защитного стекла.

Превентивные меры приняты также и для защиты водителей общественного транспорта — пассажиры теперь не могут войти в салон автобуса или троллейбуса через переднюю дверь, а водителя отгораживает от пассажиров санитарная зона вплоть до первого ряда сидений.

Также горуправа постановила отменить до конца этого года командировки, а собрания будут проводиться либо по интернету, либо, если речь идет о внутренних помещениях, с применением принципа рассредоточения. В случае организованных городом мероприятий, проводимых во внутренних помещениях, необходимо соблюдать дистанцию, численные ограничения, а также использовать средства личной защиты.