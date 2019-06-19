Кылварт: мосты на Лаагна теэ во время съемок перекрыть невозможно

Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах, сообщает Раэпресс.

Ограничения движения будут действовать в течение двух выходных дней: в субботу, 29 июня, с часа ночи, и до полуночи воскресенья, 30 июня (до 23:59). Ограничения распространятся на отрезке Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до начала улицы Тонди. По оценке Таллиннского транспортного департамента, организация движения будет напоминать действовавшую в 2014 году организацию движения во время ремонта трамвайных путей на Пярнуском шоссе.