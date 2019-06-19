19.06.2019, 20:37
Кылварт: мосты на Лаагна теэ во время съемок перекрыть невозможно
Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что на мостах на Лаагна теэ не представляется возможным перекрыть движение на время съемок фильма. Максимально возможное — перекрыть на момент, когда сверху пролетает вертолет.
Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах, сообщает Раэпресс.
Ограничения движения будут действовать в течение двух выходных дней: в субботу, 29 июня, с часа ночи, и до полуночи воскресенья, 30 июня (до 23:59). Ограничения распространятся на отрезке Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до начала улицы Тонди. По оценке Таллиннского транспортного департамента, организация движения будет напоминать действовавшую в 2014 году организацию движения во время ремонта трамвайных путей на Пярнуском шоссе.
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