Кылварт: "корона" в четырех таллиннских школах и трех детских садах

”Сейчас у нас есть информация о том, что из-за "короны" на дистанционное обучение отправлены классы в четырех таллиннских школах (в том числе в двух частных школах). В трех детских садах закрыты группы. В этих учебных заведениях заболели как дети, так и учителя. Мы учитываем, что заболевших будет больше”, — заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт Eesti Päevaleht.

Для предотвращения растущей угрозы коронавирусной инфекции таллиннские школы используют превентивные меры: с понедельника в них начал действовать принцип рассредоточения. При необходимости будет внедрено частичное дистанционное обучение.

По словам Кылварта, принцип рассредоточения необходим для того, чтобы ограничить распространение коронавируса. ”Профилактические меры должны быть приняты до того, как ситуация станет критической", — отметил мэр и добавил, что на данный момент оценивать эффективность мер пока рано.

Промежуточные выводы будут сделаны во время осенних школьных каникул в октябре.

”Частичное дистанционное обучение применяется с восьмого класса, но если это необходимо, а также учитывая специфику учебного заведения, школы могут предложить такую возможность и более младшим классам, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — Однако частичное дистанционное обучение не распространяется на учеников 1-4 классов, где мы хотели бы сохранить для детей контактное обучение как можно дольше. Школы могут отправлять учеников на частичное дистанционное обучение не дольше чем на неделю. Мы понимаем, что эти превентивные меры доставляют временные неудобства, но мы это делаем для того, чтобы избежать более строгих ограничений”.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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