Кылварт: коалиция с EKRE не влияла на Центристскую партию хорошо

Согласно свежим данным, реформисты обогнали центристов в Таллинне — их поддержка на 15% больше.

"Это далеко идущая тенденция и его нужно воспринимать серьезно. До сих пор коалиция с EKRE не влияла на Центристскую партию хорошо", — сказал Кылварт Delfi. По его мнению, текущая ситуация помогла Партии реформ укрепить свои позиции.

Что касается Таллинна, Кылварт отметил, что они постараются сделать все возможное для улучшения жизни людей и будут надеятся, что это придется жителям столицы по нраву.

"Тенденция могла бы улучшиться, если поведение и реторика некоторых партнеров по правительственной коалиции больше не будут затмевать работу внутри правительства", — отметил он.