03.06.2019, 14:10

Кылварт: какова связь Немцова с Таллинном? В переименовании площадей в Старом городе нет нужды

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rus.delfi.ee
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Mihhail Kõlvarti valimine Tallinna linnapeaks
Mihhail Kõlvarti valimine Tallinna linnapeaksFoto: Madis Veltman

Мэр Таллинна Михаил Кылварт не согласен с предложением реформистской фракции горсобрания переименовать одну из улиц или площадей в Старом городе в честь российского политика Бориса Немцова, так как топонимы Старого города не подлежат изменению, передает Раэпресс.

Представитель фракции Партии реформ Эрик Нийлес-Кросс считает, что именем Немцова можно было бы назвать маленькую площадь, которая расположена у кафе Maiasmokk, но также предлагает взвесить альтернативные варианты в Старом городе. Кросс ссылается на то, что, к примеру, в Вашингтоне есть площадь, названная в честь Немцова.

”Неужели Эрик Нийлес-Кросс действительно считает, что расположенная рядом с церковью Святого Духа и кафе Maiasmokk площадь Суургильди — Большой Гильдии — должна лишиться своего имени? — спрашивает мэр. — Не вижу причины, по которой следовало бы заменить красивое историческое название политически-конъюнктурным”.

Кылварт указал на то, что таллиннский Старый город находится под охраной ЮНЕСКО именно за свою целостность. Средневековый Старый город — наше достояние, имеющее международное признание, поскольку он единственным в регионе сохранил свою целостность. ”В этом году Таллинн отмечает 800-летие первого письменного упоминания города. Исторические названия являются столь же важной частью наследия Старого города, как и стены, башни, ворота и булыжные мостовые”, — добавил он.

Мэр Кылварт напомнил, что в начале прошлого года по версии популярного путеводителя Lonely Planet Таллинн был назван лучшим направлением по соотношению цены и качества. ”Этот титул достался нам благодаря тому, что мы сохранили свое наследие. Мы должны придерживаться этого направления”, — сказал мэр.

”Название площади Суургильди устраивало предыдущие поколения, подходит оно и нам. К тому же, не вполне ясно, какова такая особенная связь Бориса Немцова с Таллинном, — заключил Кылварт. — И я полагаю, что многие жители не только Таллинна, но и всей страны со мной в этом согласятся”.

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