Кылварт: какова связь Немцова с Таллинном? В переименовании площадей в Старом городе нет нужды

Представитель фракции Партии реформ Эрик Нийлес-Кросс считает, что именем Немцова можно было бы назвать маленькую площадь, которая расположена у кафе Maiasmokk, но также предлагает взвесить альтернативные варианты в Старом городе. Кросс ссылается на то, что, к примеру, в Вашингтоне есть площадь, названная в честь Немцова.

”Неужели Эрик Нийлес-Кросс действительно считает, что расположенная рядом с церковью Святого Духа и кафе Maiasmokk площадь Суургильди — Большой Гильдии — должна лишиться своего имени? — спрашивает мэр. — Не вижу причины, по которой следовало бы заменить красивое историческое название политически-конъюнктурным”.

Кылварт указал на то, что таллиннский Старый город находится под охраной ЮНЕСКО именно за свою целостность. Средневековый Старый город — наше достояние, имеющее международное признание, поскольку он единственным в регионе сохранил свою целостность. ”В этом году Таллинн отмечает 800-летие первого письменного упоминания города. Исторические названия являются столь же важной частью наследия Старого города, как и стены, башни, ворота и булыжные мостовые”, — добавил он.