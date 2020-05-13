Кылварт: как соблюдать правило 2+2 в бассейне? Его тогда следует отменить

"С 18 мая можно будет открыть спортивные залы и спортивные бассейны, сообщило вчера правительство. Городское управление считает, если такие решения принимаются, то они были сделаны на основе анализа и исследований. Но нам не понятна логика. Еше недавно говорились, что в бассейнах высокий риск распространения коронавируса. Говорили, что их откроют ближе к осени. Мы не знаем, почему это решение было пересмотрено. Мы понимаем, динамика распространения коронавируса существенно уменьшилась. Но больных выявляют каждый день. Надо понимать, что у нас много спортзалов в частной собственности. Влияние городских властей не являются определяющим.

Скажу честно, мы бы до 1 июня бассейны не открывали, также и спортзалы, но Таллинн не регулирует этот вопрос. Мы не можем не открыть муниципальные залы и бассейны, так как это увеличит нагрузку частных. С 18 мая мы тоже откроем спортивные залы и бассейны, но не все разом.

Еще вызывают вопросы — норма социальной дистанции, правило 2+2. Есть в планах эти требования сохранить. Хотелось бы, чтобы кто-то расписал, как эти нормы соблюдать в бассейне. Как это правило возможно соблюдать на массовых мероприятиях до 1000 человек, которые разрешены с 1 июня. Если у нас идет динамика отказа от ограничения, то следует признать, что они не существуют и являются советом, а не мерой. Нельзя оставлять требования в серой зоне — они есть, но не действуют. Их тогда нужно вообще снять, а потом заново ввести, когда будет вторая волна", — заявил мэр Кылварт.