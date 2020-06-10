Кылварт: город подготовил пакет льгот нуждающимся — отмена платы за место в детсаду и питание летом

Город приготовил новый пакет льгот для семей со сложной материальной ситуацией, а также тем, у кого много детей. В частности, будет возможность не платить за детский сад. "Семьи с материальными проблемами должны обратиться в социальный отдел своей управы. Также подать заявление об отмене платы за место в муниципальном детском саду могут те, у кого много детей", — заявил Михаил Кылварт. Подробнее о льготах и форме подачи заявлений город сообщит позже.

По словам Кылварта, летом Таллинн продолжит обеспечивать продуктовыми пакетами нуждающихся. "Мы заметили, что во время ЧП потребность в школьном питании была высока. С июля до начала учебного года школьники, семьи которых пострадали от кризиса, могут получить продовольственные комплекты. Кто сможет получать питание — зависит от уровня дохода семьи. С сентября школьники, напомню, могут питаться в своих учебных заведениях бесплатно", — добавил мэр.

Вадим Белобровцев заверил, что с 1 сентября город не будет взимать плату за место в детском саду для детей с особыми потребностями. "За муниципальный детский сад платить не нужно. Если говорить про частные детские сады для детей с особыми потребностями — то для них действует "скидка", минус 71.25 евро. То есть платить нужно меньше ровно на столько, сколько стоит место в муниципальном садике", — подчеркивает вице-мэр.