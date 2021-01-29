Кылварт: центристы не смогли дать ответ русскоязычному избирателю на определенные ожидания

В декабре центристов поддерживало 59% русскоязычных избирателей, а сейчас сторонниками центристов остаются 43% опрошенных. Мэр Таллинна, в котором русскоязычных избирателей почти половина, отмечает, что на политических предпочтениях горожан неизбежно сказываются события на Тоомпеа.

"На мой взгляд, если политическая сила, уходя из одной коалиции, являющейся более консервативной, создает сразу другую коалицию, которая является более либеральной, то у избирателя конечно может возникнуть вопрос, в чем заключается идеологический стержень этой партии, и какие ценности она, собственно, отстаивает. Кроме того, надо признать, что Центристская партия не смогла дать ответ русскоязычному избирателю на определенные ожидания, которые касаются вопросов гражданства и по поводу русскоязычного образования", — отметил вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

"Русскоязычные люди с довольно большим энтузиазмом относились к плану референдума об институте брака. Не исключено, что теперь они, скажем так, наказывают центристов за срыв этого референдума", — считает политолог Тынис Саартс.

Кроме того, как отметил социолог фирмы Turu-uuringute AS Тынис Стамберг, на фоне происходящих в сланцевом секторе сокращений и закрытий энергоблоков, рейтинг центристов на Северо-Востоке неуклонно сокращается.