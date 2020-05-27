Кылварт: 46% от всех инвестиций города идет на ремонт и строительство дорог

Михаил Кырвалт в самом начале рассказал про финансовый аудит городского бюджета. Он отметил, что доходы города выросли на 10%, или на 70 миллионов, а расходы лишь на 4%. "Две основные сферы инвестирования столицы — ремонт и строительство новых дорог, 46% от всех инвестиций. Вторая — сфера образования".

Кылварт отметил, что благодаря тому, что у Таллинна была консервативная финансовая политика — город был готов к кризису. "Были резервы, также мы можем получать кредиты на хороших условиях", — сказал мэр.

"Выпускные в мае не разрешены. В июне действуют ограничения на мероприятия — до 50 человек и до 50% заполняемости помещения. В июне внутри здания школ и детсадов проводить мероприятия свыше 50 человек нельзя. На улице можно до 100 человек, например, на стадионе. В детсадах стоит проводить выпускные по группам. Операторы и фотографы допускаются. Стоит соблюдать правила — дистанцию, дезинфицировать руки.

В июне в школе родители не могут принимать участие в выпускных. В июле внутри до 500 и снаружи до 1000 человек. Плюс родители могут присутствовать на празднике. Но зал может быть заполнен только на половину. Мы советуем проводить выпускные на свежем воздухе, погода, надеюсь, позволит это сделать. За организацию мероприятий будет отвечать учебное учреждение", — заявил Вадим Белобровцев.

"Мы ищем возможности, чтобы убрать пляж Штроми. Это важное место для района, — ответил старейшина Ярвелайд. — Призываю всех соблюдать дистанцию. Много раз видел, как на пляжах собираются компаниями, забыв, что вирус еще никуда не ушел. Отдыхать в это году нужно разумно. Никто ведь не хочет испортить лето новыми ограничениями".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!