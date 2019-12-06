Кяосаар в интервью RusDelfi: волость обвиняет директора в агитации за реформистов, но от политики в школах не убежишь

"Директора 1-й средней школы в Кивиыли Хейди Уусталу, которая работала в этой школе около 30 лет, а в 2016 году была признана директор года в Эстонии, уволили из-за того, что 6 учеников провели собрание молодежного крыла Партии реформ. Ситуация абсолютно ненормальная, — считает Кяосаар — Она внесла огромный вклад в развитие школы. Мы должны ценить людей, которые работают в школах на благо образования. Особенно в проблемных регионах. Хейди собрала команду компетентных учителей, молодых учителей. Она сумела своей энергией привлечь молодых ребят на работу в, мягко говоря, не самый популярный город".

В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa, Уусталу же является членом Партии реформ. Сама директор утверждает, что не проводила никакой пропаганды

"Мы должны встать на сторону директора и школы. Я знаю, что многие сотрудники учебного заведения пытаются за нее бороться. Директора обвиняют в том, что она поддерживает Партию реформ. Но она ничего не сделала для того, чтобы дети туда вступали. Она просто дала разрешение своим активным ученикам провести собрание молодежного отделения партии в одном из кабинетов.

Мы не можем избегать политики в школе. Она везде, мы каждодневно с ней сталкиваемся, от нее не убежишь. Мы не можем готовить детей к взрослой жизни, если не будем говорить с ними о партиях и политике.