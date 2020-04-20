Квартирные товарищества: требования по уборке подъездов суровые, но мы справляемся

"Требования достаточно суровые, но после месяца чрезвычайного положения, мне кажется, что товарищества справляются хорошо. Например, если есть возможность действительно каждый день делать влажную уборку, то это всегда приветствуется", — говорит член правления Союза квартирных товариществ Урмас Марди.

В квартирном товариществе Кярбери, 47, которое находится в столичном районе Ласнамяэ, уборка подъездов происходит каждый рабочий день: поверхности, до которых дотрагиваются люди больше всего, обрабатываются специальным спиртосодержащим раствором, пишет RusERR.

В подъездах дома планируется установить и дозаторы со средством для дезинфекции рук, однако купить необходимое средство оказалось не так-то и просто.

"Государство могло бы пойти навстречу товариществам в этом вопросе, то есть распределить дезинфекционные средства. Порядок может быть таким же, когда самоуправления выделяют гранитную крошку для посыпки улиц. Таким образом, можно было бы обеспечить доступность дезинфекционных средств для товариществ", — отмечает Марди.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!