Квартирные товарищества Ласнамяэ бесплатно получат гранитную крошку

”Сейчас погода переменчива и вскоре ожидаются первые заморозки, а значит, скоро на дорогах и тротуарах станет скользко. Чтобы защитить пешеходов от гололёда и избежать негативных последствий, на этой неделе управа Ласнамяэ начнет бесплатную выдачу мешков с гранитной крошки для обработки прилежащих к недвижимости тротуаров в зимний период”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В рамках ежегодной кампании управа бесплатно раздаст всем многоквартирным домам до 3 мешков гранитного щебня весом 25 килограммов для борьбы с гололедицей.

Выдача посыпных материалов будет проходить с 14.00 до 18.00 по адресу ул. Вана-Куули, 13. В воскресенье, 15 ноября, выдача мешков не состоится. В этом году предварительной регистрации не требуется. Получить мешки с гранитной крошкой могут все квартирные товарищества Ласнамяэ, зарегистрированные в коммерческом регистре.

В соответствии с действующим в Таллинне предписанием, владелец недвижимости или строения должен обеспечить уход за прилегающим тротуаром, расположенным между зданием и проезжей частью. Для борьбы с гололедицей следует использовать посыпной материал диаметром 2-6 мм. Запрещено использовать золу или хлориды.

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