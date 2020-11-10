Квартирные товарищества Ласнамяэ бесплатно получат гранитную крошку
В предстоящий зимний период управа Ласнамяэ раздаст квартирным товариществам более 25 тонн гранитной крошки для борьбы с гололедом на прилегающих к домам тротуарах.
В предстоящий зимний период управа Ласнамяэ раздаст квартирным товариществам более 25 тонн гранитной крошки для борьбы с гололедом на прилегающих к домам тротуарах.
”Сейчас погода переменчива и вскоре ожидаются первые заморозки, а значит, скоро на дорогах и тротуарах станет скользко. Чтобы защитить пешеходов от гололёда и избежать негативных последствий, на этой неделе управа Ласнамяэ начнет бесплатную выдачу мешков с гранитной крошки для обработки прилежащих к недвижимости тротуаров в зимний период”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
В рамках ежегодной кампании управа бесплатно раздаст всем многоквартирным домам до 3 мешков гранитного щебня весом 25 килограммов для борьбы с гололедицей.
Выдача посыпных материалов будет проходить с 14.00 до 18.00 по адресу ул. Вана-Куули, 13. В воскресенье, 15 ноября, выдача мешков не состоится. В этом году предварительной регистрации не требуется. Получить мешки с гранитной крошкой могут все квартирные товарищества Ласнамяэ, зарегистрированные в коммерческом регистре.
В соответствии с действующим в Таллинне предписанием, владелец недвижимости или строения должен обеспечить уход за прилегающим тротуаром, расположенным между зданием и проезжей частью. Для борьбы с гололедицей следует использовать посыпной материал диаметром 2-6 мм. Запрещено использовать золу или хлориды.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Adidas выпустит кроссовки Человека-паука из Spider-Man
Сливки шоу-бизнеса: как прошел день рождения Пескова
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Украинцам повезло: во Львове открылся супермаркет в стиле GTA5