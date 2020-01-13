13.01.2020, 15:30

”Курсы помогают сдать экзамен, но к жизни не готовят”. RusDelfi поговорил с теми, кто только начал учить эстонский

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Попасть на языковые курсы - сложная задача
Попасть на языковые курсы - сложная задачаFoto: Rauno Volmar

Во вторник, 14 января, в 10.00 открывается регистрация на бесплатные языковые курсы. Скорее всего, путевки на самое удобное время разлетятся, как и раньше, в течение 15-20 минут. RusDelfi поговорил с теми, у кого курсы А1 и А2 остались позади, чтобы понять феномен их популярности и определить — так ли уж они полезны.

Илона

На курсах нам предоставляли много разнообразного материала, к примеру, для развития аудиовосприятия. Но большое разочарование было в том, что я не попала на следующий курс (из-за большого спроса), хотя было огромное желание продолжить обучение. Все-таки одного курса катастрофически не хватает. Общее ощущение осталось — программа слишком сжата, потому что курсы длились всего 2 месяца. Не хватило разговорной части. Так как мне достаточно сложно запомнить всякие правила и правописание, наверное, было бы лучше учить язык со стороны разговора. Хотелось больше разоваривать и наконец разговориться, чтобы не бояться это делать за пределами учебной аудитории. По большому счету, с таких курсов можно вынести какие-то знания для себя. Очень многое зависит от способностей человека и особенностей обучения. Но так как многие из группы (в том числе и я) не попали на следующую ступень по обучению языка, даже приобретенные знания скорее всего забудутся.

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Кристина

Мое мнение, что основная задача таких курсов — это прокачать на сдачу госэкзамена . Знания даются в сжатой форме редко идёт объяснение специфической грамматики или каких то сложных моментов. Если начали с нуля и в школе эстонский не учили, а начали учить в сознательном возрасте для жизни в Эстонии, как я, то эти курсы дадут общее представление о языке, но не серьёзную базу, чтобы уверенно общаться в жизни.

Лично мне не хватило персонального отношения, разбора грамматики и письма . И я по-прежнему говорю только простые фразы на уровне ”спасибо, пожалуйста, как дела”. Возможно, мне не хватает мотивации заниматься языком в свободное время и подтягивать его самостоятельно, потому что работа на курсах и домашние задания — это в лучшем случае половина того, что нужно для владения языком . Уверена, что данные курсы полезны новичкам для базы , и для в какой то мере подготовки к экзамену, но для более серьёзного владения, нужен репетитор или просто частные уроки в школе.

Андрей

Если бы не было курсов на самой начальной ступени, я до сих пор не знал бы, как считать и читать по-эстонски. И на А1 программа более-менее, как мне кажется, подходит всем. Всем нужно учиться считать, всем нужно знать элементарные правила чтения. Трудности начинаются потом. Во-первых, путевок на курсы очень мало — в Таллинне разлетаются за 15-20 минут. Не успел, пропустил полгода. Если ты не общаешься в эстонской среде — считай ты все забыл с предыдущего курса. Но повторить этот курс тебе уже не дадут. Во-вторых, чем сложнее становится программа, тем более индивидуальным должен быть подход. У нас в группе было человек 18-20. И у каждого в начале каждого занятия проверяли домашнее задание — а это 3-4 минуты. И первый час ты сидишь и просто ждешь, когда до тебя дойдет очередь. На бумаге ты прослушал 120 часов занятий, а на деле, сколько из этого времени уделили именно тебе? Возможно, такой подход кому-то интересен, но мне хотелось бы более индивидуального отношения. Хотя требовать его из-за бесплатности курсов, наверное, особенно не стоит. Ну и в-втретьих, курсы безусловно направлены на выполнение итогового теста. Не на жизнь в Эстонии, а на то, чтобы сдать тест. Это большая разница.

P.S. Ознакомиться с правилами регистрации на курсы и пройти тест на знание эстонского языка можно на домашней странице Фонда интеграции. Регистрация на курсы начнется 14 января в 10:00 на сайте.

Изучение эстонского языка финансирует Министерство культуры, а также Европейский Социальный Фонд в период с 2014 по 2020 годы в рамках проекта ”Меры поддержки интеграции в обществе Эстонии”.

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