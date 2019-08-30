”Курсы помогают сдать экзамен, но к жизни не готовят”. RusDelfi поговорил с теми, кто только начал учить эстонский

Мое мнение, что основная задача таких курсов- это прокачать на сдачу госэкзамена . Знания даются в сжатой форме редко идёт объяснение специфической грамматики или каких то сложных моментов. Если начали с нуля и в школе эстонский не учили, а начали учить в сознательном возрасте для жизни в Эстонии, как я, то эти курсы дадут общее представление о языке, но не серьёзную базу, чтобы уверенно общаться в жизни. Лично мне не хватило персонального отношения, разбора грамматики и письма . И я по-прежнему говорю только простые фразы на уровне ”спасибо, пожалуйста, как дела”. Возможно, мне не хватает мотивации заниматься языком в свободное время и подтягивать его самостоятельно, потому что работа на курсах и домашние задания — это в лучшем случае половина того, что нужно для владения языком . Уверена, что данные курсы полезны новичкам для базы , и для в какой то мере подготовки к экзамену, но для более серьёзного владения, нужен репетитор или просто частные уроки в школе.

Андрей

Если бы не было курсов на самой начальной ступени, я до сих пор не знал бы, как считать и читать по-эстонски. И на А1 программа более-менее, как мне кажется, подходит всем. Всем нужно учиться считать, всем нужно знать элементарные правила чтения. Трудности начинаются потом. Во-первых, путевок на курсы очень мало — в Таллинне разлетаются за 15-20 минут. Не успел, пропустил полгода. Если ты не общаешься в эстонской среде — считай ты все забыл с предыдущего курса. Но повторить этот курс тебе уже не дадут. Во-вторых, чем сложнее становится программа, тем более индивидуальным должен быть подход. У нас в группе было человек 18-20. И у каждого в начале каждого занятия проверяли домашнее задание — а это 3-4 минуты. И первый час ты сидишь и просто ждешь, когда до тебя дойдет очередь. На бумаге ты прослушал 120 часов занятий, а на деле, сколько из этого времени уделили именно тебе? Возможно, такой подход кому-то интересен, но мне хотелось бы более индивидуального отношения. Хотя требовать его из-за бесплатности курсов, наверное, особенно не стоит. Ну и в-втретьих, курсы безусловно направлены на выполнение итогового теста. Не на жизнь в Эстонии, а на то, чтобы сдать тест. Это большая разница.