Курсы эстонского языка разобрали за час — Кяосаар об особенностях онлайн-обучения и пользе для маленьких городов

"За первый час разобрали все курсы начального и среднего уровней — категории A и B. Через полтора часа курсы категории C тоже закончились. Я всегда говорю, с одной стороны, это меня радует, у нас так много желающих учить эстонский язык. С другой стороны, грустно, что не все желающие смогли получить бесплатные курсы.

К сожалению, примерно 20% учеников не заканчивают обучение. Не все изначально продумывают, смогут ли они пройти курсы, хватит ли у них сил и дисциплины. Я не знаю, увеличится ли этот процент сейчас. Онлайн-курсы — это для нас новый формат, будем следить.

Регистрация проходила как обычно — люди выбирали категорию и время занятий. Самый большой плюс веб-курсов — люди из любого города могут принимать в них участие. У нас есть возможность открывать стационарный курс только в тех городах, где есть на это большой спрос: в Таллинне, Нарве, Кохтла-Ярве. Но теперь, я думаю, люди из Тапа, Выру или Кехра тоже регистрировались. Плюс, нужно использовать нынешнюю ситуацию — у многих работы стало меньше, освободилось время для образования.

Занятия будут проходить как всегда — два или три раза в неделю по несколько часов. В этом плане ничего не изменилось. Да, общения с одногруппниками и учителем будет немного меньше. Ясно, что многим нравится общаться вживую, но есть и те, кому комфортнее учиться дома, сидя в своей комнате за компьютером.

Следующий набор будет в середине августа. Он самый большой в этом году — 2500 мест. Сейчас мы распределили почти 1500 мест. Надеюсь, что большая часть занятий будет уже в обычном классе. Возможно, мы оставим несколько курсов в интернете, так как желающие есть", — рассказала Кяосаар RusDelfi.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.